Ornella Muti e il dolce post: “Auguri amore mio” – FOTO (Di sabato 24 ottobre 2020) Momenti di gioie e felicità per Ornella Muti, l’attrice glamour degli anni ’80, che oggi festeggia il compleanno di una persona davvero speciale Non è stato un periodo di grandi eventi per Ornella Muti, ma chi osa giudicare sul viale del tramonto la bellezza e l’avvenenza di una delle figure più glamour del cinema italiano, … L'articolo Ornella Muti e il dolce post: “Auguri amore mio” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) Momenti di gioie e felicità per, l’attrice glamour degli anni ’80, che oggi festeggia il compleanno di una persona davvero speciale Non è stato un periodo di grandi eventi per, ma chi osa giudicare sul viale del tramonto la bellezza e l’avvenenza di una delle figure più glamour del cinema italiano, … L'articoloe il: “Augurimio” –proviene da YesLife.it.

LuanaBiscotti : RT @blankaut: Ornella Muti, 1969. Ph by Elio Sorci - ronaldinarina : RT @RaiStoria: Dall’omonimo romanzo di Piero Chiara. David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Regia di Dino Risi. Con Ugo Tognazzi… - Laura6976 : RT @blankaut: Ornella Muti, 1969. Ph by Elio Sorci - blankaut : Ornella Muti, 1969. Ph by Elio Sorci - giulio_galli : RT @RaiStoria: Dall’omonimo romanzo di Piero Chiara. David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Regia di Dino Risi. Con Ugo Tognazzi… -