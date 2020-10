Meteo Calabria, da -2,9°C a +24°C in 11 ore: pazzesca escursione termica a Serra San Bruno (Di sabato 24 ottobre 2020) Da -2,9°C alle 5 di mattina ad oltre +24°C alle 15:45. È l’incredibile escursione termica che si è verificata a Serra San Bruno, comune a 790 metri s.l.m nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Un lettore di MeteoWeb, segnala il notevole evento Meteo che si è verificato ieri, venerdì 23 ottobre: ben 27°C di escursione termica da effetto conca in poco meno di 11 ore. “Dopo una minima di ben -2,9°C (dopo -0,5 del 21 e -1,4 del 22), registrata alle 5 di mattina, la temperatura si è repentinamente impennata fino al valore di 24,1°C alle 15:45. Da notare anche il forte fenomeno dell’inversione termica, cui è soggetta la zona, che ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Da -2,9°C alle 5 di mattina ad oltre +24°C alle 15:45. È l’incredibileche si è verificata aSan, comune a 790 metri s.l.m nella provincia di Vibo Valentia, in. Un lettore diWeb, segnala il notevole eventoche si è verificato ieri, venerdì 23 ottobre: ben 27°C dida effetto conca in poco meno di 11 ore. “Dopo una minima di ben -2,9°C (dopo -0,5 del 21 e -1,4 del 22), registrata alle 5 di mattina, la temperatura si è repentinamente impennata fino al valore di 24,1°C alle 15:45. Da notare anche il forte fenomeno dell’inversione, cui è soggetta la zona, che ha ...

Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/10/2020

