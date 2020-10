Lockdown, scontri davanti sede Unione Industriali in Piazza dei Martiri tra Cobas, centri sociali e Polizia. Proteste anche a Chiaiano. (Di sabato 24 ottobre 2020) Uova con vernice rossa sono state lanciate contro la sede di Confindustria Napoli, in Piazza dei Martiri, nel corso di una manifestazione di centri sociali, Cobas, e Sindacato lavoratori in lotta. I ... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Uova con vernice rossa sono state lanciate contro ladi Confindustria Napoli, indei, nel corso di una manifestazione di, e Sindacato lavoratori in lotta. I ...

Agenzia_Ansa : Scontri a #Napoli, la #Digos arresta due pregiudicati. Il Viminale: 'Azioni non spontanee ma preordinate da crimina… - SkyTG24 : Napoli, proteste e scontri in strada dopo la chiusura notturna e l'ipotesi lockdown. FOTO - fanpage : #Napoli #Lockdown La tensione stava salendo da giorni e oggi, allo scoccare delle ore 23 è esplosa in violenti e in… - liuk71rm : RT @RadioSavana: Continuano a Napoli le proteste contro il lockdown ed il coprifuoco: violenti scontri tra i centri sociali e la Polizia. #… - unaresistencia : RT @RadioSavana: Continuano a Napoli le proteste contro il lockdown ed il coprifuoco: violenti scontri tra i centri sociali e la Polizia. #… -