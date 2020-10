LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: stesso tempo in classifica per Hindley e Geoghegan Hart! 7° Nibali (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.12 La nuova classifica generale. I primi due, dopo 20 tappe, hanno lo stesso tempo! Pazzesco… 1 Hindley Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2 Geoghegan HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24 10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08 16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.12 La nuovagenerale. I primi due, dopo 20 tappe, hanno lo! Pazzesco… 1Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24 10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08 16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 ...

