Inter, Skriniar è ancora positivo: resta in quarantena in Slovacchia (Di sabato 24 ottobre 2020) Skriniar è ancora positivo ed è costretto a rimanere in isolamento in Slovacchia dove si trovava al momento della prima positività Il difensore dell’Inter Milan Skrinar è risultato ancora una volta positivo al coronavirus. A riportare la notizia è Sky Sport. Skriniar, quindi, è costretto a rimanere in isolamento in Slovacchia dove si trovava al momento della prima positività. Non è da escludere, ad ogni modo, che l’Inter in questi giorni cerchi di farlo rientrare in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)ed è costretto a rimanere in isolamento indove si trovava al momento della prima positività Il difensore dell’Milan Skrinar è risultatouna voltaal coronavirus. A riportare la notizia è Sky Sport., quindi, è costretto a rimanere in isolamento indove si trovava al momento della prima positività. Non è da escludere, ad ogni modo, che l’in questi giorni cerchi di farlo rientrare in Italia. Leggi su Calcionews24.com

Il club neroazzurro infuriato in seguito alla positività e poi la negatività dell'esterno marocchino

Ora l’Inter attende l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto ... I nerazzurri nelle ultime settimane hanno contato parecchi positivi: Radu, Bastoni, Skriniar, Young, Nainggolan e Gagliardini.

