Il virologo Palù va controcorrente: "Stop all'isteria. Il virus ha letalità bassa" (Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano le voci di dissidenti all'interno della comunità scientifica. Un nuovo lockdown? Sarebbe un suicidio. Il Covid-19 ha bassa letalità e dobbiamo porre un freno a quesa isteria. A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, il professore Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova. «Sono contrario come cittadino – dice il professor Palù – perché sarebbe un suicidio per la nostra economia; come scienziato perché penalizzerebbe l'educazione dei giovani, che sono il nostro futuro, e come medico perché vorrebbe dire che malati, affetti da altre patologie, specialmente tumori, non avrebbero accesso alle cure. Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così ...

