Guerriglia urbana contro il coprifuoco a Napoli | momenti di tensione e cassonetti in fiamme | aggredita troupe tv

(Di sabato 24 ottobre 2020) Scene di, caos,in, nei pressi di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania: altanella tarda serata di ieri e nelle ore successive, in una zona che oggi porta i segni della protesta. La contestazione è iniziata proprio alle 23, ora in cui è scattato ilprevisto dall’ordinanza della Regione Campania eil quale era stata organizzata la manifestazione poi degenerata. Dal corteo è partito un lancio di oggettile forze dell’ordine e di bombe carta e fumogenila sede della Regione, mentre polizia e carabinieri hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni e con azioni di ...

Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - fanpage : Ultim'ora È caos a Napoli, petardi e cariche contro le forze dell’ordine. È assalto ai Carabinieri - sebastianoragu1 : @tinapica88 Guerriglia urbana - filippo46c : RT @FraBaraghini: “Pezzi di Napoli rigettano il coprifuoco per il Covid : sono ultras, sono ristoratori, ma anche gruppi che sanno bene com… -

Un carabiniere è stato ferito alla testa ma in maniera lieve, ragazzi che lamentano contusioni tra i manifestanti ...“De Luca, De Luca va aff…” e’ uno degli slogan piu’ scanditi. Momenti di fortissima tensione tra manifestanti e forze dell’ordine in via Santa Lucia, alle spalle della sede della Regione Campania. “No ...