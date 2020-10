Gregoraci, Oppini, Goria, Ruta, Pretelli e Orlando in nomination (Di sabato 24 ottobre 2020) Tutti i nominati della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 23 Ottobre. GF Vip: tutti i nominati della puntata del 23 ottobre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Tutti i nominati della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 23 Ottobre. GF Vip: tutti i nominati della puntata del 23 ottobre su Notizie.it.

AlFraeMemi : RT @sarahdibono: Quella da eliminare è la Gregoraci, Oppini ha fatto uno scivolone pazzesco ma sono curiosa di come si comporterà in settim… - todaleche : RT @b3njaminssmiles: raga è stupido adesso votare contro Oppini per ciò che è successo, la situazione ancora non è chiara e avremo modo di… - 94angelaV : @GrandeFratello Vano tentativo per salvare la gregoraci , e sai che ti dico gf spero esca oppini tanto la gregoraci sarà una delle prossime - Altverego : RT @ToniaPeluso: Quella da eliminare è ancora la Gregoraci. Lasciamo stare che a me Oppini piace, ma oggettivamente lo salverei perché lui… - waitingvhaz : RT @bvurnout: vi spiego facilmente una cosa: la gregoraci VA BUTTATA FUORI PERCHÉ NON FA UN EMERITO CAZZO SE NON TRUCCARSI ED ILLUDERE UN R… -