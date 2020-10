Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la ventesima tappa: praticamente assegnate Maglia Ciclamino e Maglia Azzurra (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la ventesima tappa, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale batte l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. CLASSIFICA GENERALE ventesima tappa Giro D’ITALIA 2020 1 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale batte l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. CLASSIFICA GENERALED’ITALIA1 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 85:22:07 2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,, 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32 4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51 5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32 7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46 8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05 9 MASNADA Fausto ...

