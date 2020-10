Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Alba-Sestriere: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di sabato 24 ottobre 2020) Proseguirà oggi, sabato 24 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la ventesima tappa, la diciottesima in linea: saranno 190 i km da Alba al Sestriere. La partenza fittizia è prevista alle 11.00, quella reale alle 11.10, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.08 e le 16.47. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi. tappa 20 cronotabella Alba-Sestriere km 190 Sabato 24 ottobrePROVINCIA DI CUNEO 176 Alba 170 Alba 202 Cinzano 199 Pollenzo 287 Roreto 310 Marene 318 Savigliano 296 Falcetto 335 Saluzzo 263 Staffarda PROVINCIA DI TORINO 305 Cavour 346 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Proseguirà, sabato 24 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la ventesima, la diciottesima in linea: saranno 190 i km daal. Lafittizia è prevista alle 11.00, quella reale alle 11.10, mentre l’è previsto tra le 16.08 e le 16.47. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesidalla corsa20 cronotabellakm 190 Sabato 24 ottobrePROVINCIA DI CUNEO 176170202 Cinzano 199 Pollenzo 287 Roreto 310 Marene 318 Savigliano 296 Falcetto 335 Saluzzo 263 Staffarda PROVINCIA DI TORINO 305 Cavour 346 ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - ecodelchisone : Giro d'Italia, ecco il sabato della Alba - Sestriere: una giornata con la maglia rosa - infoitsport : Giro d'Italia 2020 da Cernusco a Milano: percorso e strade chiuse il 25 ottobre per la tappa finale - Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera