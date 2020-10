Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: dopo la ventesima tappa il migliore è Vincenzo Nibali (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la ventesima tappa, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale batte l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito la graduatoria degli italiani nella classifica generale, con Vincenzo Nibali che è il miglior corridore del Bel Paese. GRADUATORIA italiani IN classifica GENERALE 7 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 7:469 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:2411 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 11:4023 FABBRO Matteo BORA ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale batte l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito la graduatorianellagenerale, conche è il miglior corridore del Bel Paese. GRADUATORIAINGENERALE 7Trek – Segafredo 7:469 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:2411 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 11:4023 FABBRO Matteo BORA ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - mosllerdd : @Cartabellotta ancora 5000 casi in Lombardia e ancora numeri record a Milano dove domani si concluderà quella altra… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Ambiente Al Giro d'Italia gli sport Corepla su riciclo della plastica -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera