Giro d'Italia 2020, Hindley vs Geoghegan Hart: chi è più forte a cronometro? I precedenti di Palermo e Valdobbiadene: britannico favorito (Di sabato 24 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley si giocheranno il Giro d'Italia 2020 nella cronometro di Milano. E' questo il verdetto del Sestriere. I due, al momento, sono 1-1 nel computo delle prove contro il tempo di quest'edizione della Corsa Rosa. Hindley è andato più forte di Tao a Palermo, ma quest'ultimo ha superato il rivale a Valdobbiadene. La prima gara contro le lancette citata, però, è decisamente meno indicativa della seconda. Per il vento che ha influito sui valori e perché il britannico non la fece a tutta, dato che aveva iniziato il grande Giro nostrano con il ruolo di spalla di Geraint Thomas. Se andiamo a vedere ...

