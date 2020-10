Georgina Rodriguez | “Voglio aiutare gli altri | sono una privilegiata per l’amore e la famiglia”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020), fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi a Mujerhoy. Un racconto che inizia dall’infanzia di quella che oggi è una modella e influencer da oltre 200 milioni di followers su Instagram: “Non ero bella da piccola, me lo dicevano tutti. E’ come se mi fossi trasformata in un cigno, nessuno è perfetto ma siamo tutti unici. I complessiinutili.” Nonostante la celebrità mondiale,pochi gli amici di: “Si contano sulle dita di una mano, mi circondo di persone reali e non di quelli che mi cercano solo adesso checonosciuta.” La fidanzata di CR7 racconta anche i suoi progetti: “Mi sento una, ma per l’amore e per la ...