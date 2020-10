Genoa-Inter, Conte: “Sempre avuto equilibrio, ma subito qualche gol di troppo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonio Conte nel post partita di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Genoa per 2 a 0 e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘Marassi’ ai microfoni di Sky Sport. “Vittoria della pazienza? Abbiamo comandato la partita dall’inizio, come sempre cerchiamo di fare. A volte si sblocca prima, a volte dopo… Penso che anche contro il Borussia Mönchengladbach abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo preso due tiri: un rigore e un gol sul filtrante con una palla sbagliata. Oggi zero tiri subiti. Siamo venuti qui con la forza di una squadra consapevole”. “Il problema ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonionel post partita di, match della quinta giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonioal termine del match vinto contro ilper 2 a 0 e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘Marassi’ ai microfoni di Sky Sport. “Vittoria della pazienza? Abbiamo comandato la partita dall’inizio, come sempre cerchiamo di fare. A volte si sblocca prima, a volte dopo… Penso che anche contro il Borussia Mönchengladbach abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo preso due tiri: un rigore e un gol sul filtrante con una palla sbagliata. Oggi zero tiri subiti. Siamo venuti qui con la forza di una squadra consapevole”. “Il problema ...

pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - Inter : ?? | LO SAPEVI? Cinque gol in tre partite di Serie A contro il Genoa per @RomeluLukaku9: la squadra rossoblù è la v… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - Paraticismylife : @EmanueleBottoni @marco_rogerio_ Dai ragazzi siate obiettivi, a quale squadra mancano così tanti giocatori IMPORTAN… - AntoninoLoRe : Contro il Genoa #Conte ha ripescato il difensore che aveva lanciato da ragazzo e che, dopo essere stato designato c… -