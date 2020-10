Federica Pellegrini | ' Se ci sarà un altro lockdown smetto di nuotare'

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - giornalettismo : Mara #Maionchi è stata ricoverata a Milano dopo esser risultata positiva ai test sul #Coronavirus. Le sue condizion… - HuffPostItalia : Federica Pellegrini: 'Con un nuovo lockdown, smetto di nuotare' - vitobarile : E sticazzi? - mimmoalba1 : RT @maumacosi: A parte Federica Pellegrini, chi ha qualche esenzione? Perché a mezzogiorno su #raiuno, nella trasmissione di cucina sono t… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Se ci sarà un nuovo lockdown non si disputeranno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (in programma nel 2021 a causa della pandemia). E se questo dovesse accadere, non la vedremo più in vasca per competere ...Aspettiamo sempre impazienti il diario numero 10 di Federica Pellegrini, l'appuntamento quotidiano da quando è stata colpita da Coronavirus. A proposito: gli indizi sul contagio porterebbero a Roma, v ...