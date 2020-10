Crotone, Stroppa: «Isolamento sereno. Cagliari? Come contro la Juventus» (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in vista della partita di Serie A contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in vista della partita di Serie A contro il Cagliari. Isolamento – «In maniera molto serena, siamo stati bene, gli allenamenti sono proseguiti Come le altre settimane, è stato un ritiro positivo e abbiamo approfittato anche per conoscerci meglio visto che la squadra si sta completando». PAREGGIO CON LA JUVE – «Siamo ancora all’inizio, la gara di sabato scorso è stata importante, ma dobbiamo avere continuità di prestazione e soprattutto risultati. Abbiamo bisogno di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni, allenatore del, ha parlato in vista della partita di Serie Ail: le sue dichiarazioni Giovanni, allenatore del, ha parlato in vista della partita di Serie Ail– «In maniera molto serena, siamo stati bene, gli allenamenti sono proseguitile altre settimane, è stato un ritiro positivo e abbiamo approfittato anche per conoscerci meglio visto che la squadra si sta completando». PAREGGIO CON LA JUVE – «Siamo ancora all’inizio, la gara di sabato scorso è stata importante, ma dobbiamo avere continuità di prestazione e soprattutto risultati. Abbiamo bisogno di ...

zazoomblog : Crotone Stroppa: Vogliamo continuare a far risultati - #Crotone #Stroppa: #Vogliamo - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Vogliamo continuare a far risultati': Il tecnico: 'Ma a Cagliari servirà anche la prestazione.… - Fantacalcio : Crotone, Stroppa: 'Benali e Riviere disponibili, ma non so se titolari' - sportface2016 : #Crotone, #Stroppa: '#Benali e #Riviere? Disponibili ma non so se giocheranno dall'inizio. Non esiste una squadra t… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Contro il Cagliari per dare continuità dopo pari con la Juventus' - -