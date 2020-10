Covid, l’allarme di Crisanti: “Ora non resta che chiudersi in casa” (Di sabato 24 ottobre 2020) Peggiora la situazione Covid in Italia, con Crisanti che invita tutti a restare a casa. Andiamo ad ascoltare le parole dell’epidemiologo. Non si arresta la curva dei contagi da Coronavirus in Italia, con oltre 19mila contagi solamente nella giornata di ieri. Infatti il Covid è tornato a colpire con una seconda ondata più potente della … L'articolo Covid, l’allarme di Crisanti: “Ora non resta che chiudersi in casa” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Peggiora la situazionein Italia, conche invita tutti are a casa. Andiamo ad ascoltare le parole dell’epidemiologo. Non si arla curva dei contagi da Coronavirus in Italia, con oltre 19mila contagi solamente nella giornata di ieri. Infatti ilè tornato a colpire con una seconda ondata più potente della … L'articolo, l’allarme di: “Ora nonchein casa” proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 l'allarme di @VincenzoDeLuca e @FontanaPres boom di casi in #Campania (2280 positivi) e #Lombardia (5mila… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - ennatrasporti : - CPapasergio : In #Lombardia dire che siamo governati da una manica di cretini è poco. #CommissariateLaLombardia #Vaccino antinf… -

