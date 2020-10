Coronavirus, scontri a Napoli: «Sapiente regia criminale dietro le proteste» (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone arrestate dalla Digos, in serata il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza. Il presidente dell’Antimafia, Morra: «Accertata la presenza reale di uomini dei clan». Di Maio:«I partiti smettano di soffiare sul fuoco del disagio» Leggi su corriere (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone arrestate dalla Digos, in serata il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza. Il presidente dell’Antimafia, Morra: «Accertata la presenza reale di uomini dei clan». Di Maio:«I partiti smettano di soffiare sul fuoco del disagio»

Adnkronos : #Scontri #Napoli, #Morra: 'C'era la sapiente regia dei clan' - Adnkronos : #Scontri #Napoli, #Annunziata a #demagistris in tv: 'Perché non va lì?' - Corriere : A Napoli folla in strada contro le chiusure, due arresti: «Sapiente regia criminale dietro le proteste» - danruper : RT @Adnkronos: #Scontri #Napoli, #Morra: 'C'era la sapiente regia dei clan' - marcellolippa : RT @DanieleDann1: ?? #Coprifuoco, scontri e rivolta a #Napoli. La commissione Antimafia: «Dietro c'era la regia dei clan di #camorra». #news… -