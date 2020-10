Coronavirus nel Lazio, 1.687 nuovi casi, 728 a Roma, e 9 vittime (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre 2020. Sono 1.687 nuovi casi di Covid , 728 a Roma, e 9 vittime. Su circa 23 mila tamponi nel Lazio si registrano appunto 1.687 casi ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020)nel, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre 2020. Sono 1.687di Covid , 728 a, e 9. Su circa 23 mila tamponi nelsi registrano appunto 1.687...

RaiNews : 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In e… - Agenzia_Ansa : Emergenza #Coronavirus, oggi nel pomeriggio la Conferenza Regioni-Governo. Il governatore della Liguria,… - VittorioSgarbi : I 5 Stelle il coronavirus ce l’hanno nel cervello. Ecco perché. - RidTheRock : #Mancini e #Hakimi negativizzati nel giro di 2/3 giorni (presumo fossero debolmente positivi) L’unica certezza che… - gilda_f : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, nuovo balzo in Usa: oltre 85 mila casi in un giorno. A Londra in migliaia contro il lockdown [aggior… -