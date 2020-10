Coronavirus, il virologo Crisanti: “Un lockdown natalizio avrebbe permesso di ripartire” (Di sabato 24 ottobre 2020) “In Italia in 5 mesi non abbiamo costruito una rete di sorveglianza degna di questo nome”. L’accusa è del professor Andrea Crisanti, responsabile della Microbiologia di Padova. “Adesso c’è questa corsa spasmodica a questi test rapidi – ha detto – che hanno dei problemi giganteschi”. “Io non auspico per carità un lockdown natalizio, ho detto semplicemente che era nell’ordine delle cose se i casi continuavano ad aumentare con questa dinamica. Debbo dire la verità che hanno sorpreso pure me”. Il lockdown nelle festività di fine anno, ha ripetuto, “aveva dei vantaggi: le scuole sono ferme, si aggiungeva una settimana, avevamo 4 settimane per fare il reset delle scuole, le attività produttive sono ridotte, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “In Italia in 5 mesi non abbiamo costruito una rete di sorveglianza degna di questo nome”. L’accusa è del professor Andrea, responsabile della Microbiologia di Padova. “Adesso c’è questa corsa spasmodica a questi test rapidi – ha detto – che hanno dei problemi giganteschi”. “Io non auspico per carità un, ho detto semplicemente che era nell’ordine delle cose se i casi continuavano ad aumentare con questa dinamica. Debbo dire la verità che hanno sorpreso pure me”. Ilnelle festività di fine anno, ha ripetuto, “aveva dei vantaggi: le scuole sono ferme, si aggiungeva una settimana, avevamo 4 settimane per fare il reset delle scuole, le attività produttive sono ridotte, ...

