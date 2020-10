Atalanta Sampdoria 1-3: cronaca e tabellino (Di sabato 24 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Gewiss Stadium” la Sampdoria batte l’Atalanta con il risultato di 3-1. In gol Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto nella 5ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi Atalanta-Sampdoria 1-3 MOVIOLA 90’+5′ Finisce Atalanta Sampdoria – I blucerchiati battono i nerazzurri con il risultato di 3-0 91′ Gol Jankto – Keita e Jankto si capiscono alla perfezione, il ceco sfrutta l’assist dell’attaccante e batte Sportiello con un tiro al volo che si insacca a fil di palo 80′ Zapata non sbaglia dal dischetto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Al “Gewiss Stadium” labatte l’con il risultato di 3-1. In gol Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto nella 5ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi1-3 MOVIOLA 90’+5′ Finisce– I blucerchiati battono i nerazzurri con il risultato di 3-0 91′ Gol Jankto – Keita e Jankto si capiscono alla perfezione, il ceco sfrutta l’assist dell’attaccante e batte Sportiello con un tiro al volo che si insacca a fil di palo 80′ Zapata non sbaglia dal dischetto ...

ZZiliani : Rizzoli e @AIA_it ci spiegate perchè la Sampdoria, per un chiaro fallo di mano ravvicinato di Bonucci e per un chia… - Atalanta_BC : Esordio dal 1' per @11johanmojica e #Lammers! ?? I nostri 11 ?? Here's our #StartingXI to face Sampdoria! ??… - OptaPaolo : 168 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Giuseppe Savoldi, entrambi 168 gol, al 15º posto dei migliori marcatori all… - CalcioWeb : #AtalantaSampdoria 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella croce e delizia, Depaoli disastroso [FOTO] - - mattyynho97 : Ranieri dopo Atalanta Sampdoria: -