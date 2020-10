Sul marciapiede senza mascherine | prostitute multate a Roma

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 136 le persone identificate, in zona Colombo, nell'ambito dei controlli disposti con ordinanza dal Questore per il rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19. Nel corso del servizio, al quale hanno partecipato agenti del commissariato Colombo e unità del Reparto prevenzione crimine Lazio, sono stati effettuati controlli anti assembramento in largo Beato Placido Riccardi, via Corinto e nella stazione della metropolitana linea B, fermata Basilica San Paolo. Ad essere sanzionate per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale 7 persone di cui 5. Quattro gli esercizi commerciali controllati nel corso dell'operazione.

Sono 136 le persone identificate, in zona Colombo, nell'ambito dei controlli disposti con ordinanza dal Questore per il rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19. Nel corso ...