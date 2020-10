Soffrire ed essere grandi, il destino epico dei tifosi juventini (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ossessione juventina per la Coppa dei Campioni non esiste, è finta, è una costruzione mediatica ordita da tifoserie culturalmente gregarie che sta divorando i più deboli tra noi. Va bene, abbiamo perso sette finali su nove disputate, ma l’enfasi sportiva dovrebbe andare sulle parole «nove finali», di cui sei negli ultimi 25 anni, non sulle sette sconfitte. Arrivare in finale di Champions non è come arrivare secondi in campionato: nel primo caso la squadra finalista sbaraglia gli avversari in un’entusiasmante cavalcata agonistica ad eliminazione diretta durante la quale mostra abilità tecniche, capacità tattiche e spietatezza psicologica che molto spesso la squadra che arriva seconda in un torneo a venti squadre invece dimostra di non avere. L’amarezza del tifoso bianconero per le sconfitte in Champions ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ossessione juventina per la Coppa dei Campioni non esiste, è finta, è una costruzione mediatica ordita da tifoserie culturalmente gregarie che sta divorando i più deboli tra noi. Va bene, abbiamo perso sette finali su nove disputate, ma l’enfasi sportiva dovrebbe andare sulle parole «nove finali», di cui sei negli ultimi 25 anni, non sulle sette sconfitte. Arrivare in finale di Champions non è come arrivare secondi in campionato: nel primo caso la squadra finalista sbaraglia gli avversari in un’entusiasmante cavalcata agonistica ad eliminazione diretta durante la quale mostra abilità tecniche, capacità tattiche e spietatezza psicologica che molto spesso la squadra che arriva seconda in un torneo a venti squadre invece dimostra di non avere. L’amarezza del tifoso bianconero per le sconfitte in Champions ...

Ultime Notizie dalla rete : Soffrire essere Se da neonato pesavi molto rischi di soffrire di questa condizione Proiezioni di Borsa Parlami di te, Vecchia SignoraSoffrire ed essere grandi, il destino epico dei tifosi juventini

Pubblichiamo il contributo del direttore de Linkiesta al libro “Juventus Fc 1897 - Le Storie” (Hoepli) di Massimo Bocchiola, Andrea De Benedetti, Corrado Del Bò, Davide Ferrari, in uscita oggi in libr ...

Se da neonato pesavi molto rischi di soffrire di questa condizione

L’ora di nascita, l’altezza del neonato e il peso del bebè. Sono alcune delle informazioni che più restano impresse ai neo-genitori dopo il parto. Ti sei ...

Pubblichiamo il contributo del direttore de Linkiesta al libro “Juventus Fc 1897 - Le Storie” (Hoepli) di Massimo Bocchiola, Andrea De Benedetti, Corrado Del Bò, Davide Ferrari, in uscita oggi in libr ...L’ora di nascita, l’altezza del neonato e il peso del bebè. Sono alcune delle informazioni che più restano impresse ai neo-genitori dopo il parto. Ti sei ...