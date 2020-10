Sinner-Simon in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Colonia 2 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jannik Sinner è opposto a Gilles Simon ai quarti di finale dell’Atp di Colonia 2 2020. L’azzurro ha sconfitto senza problemi Herbert dopo il debutto convincente contro Duckworth. Adesso sfida colui che è stato capace di eliminare Shapovalov. Il match andrà in scena oggi, venerdì 23 ottobre dalle ore 14:00: diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jannikè opposto a Gillesai quarti di finale dell’Atp di. L’azzurro ha sconfitto senza problemi Herbert dopo il debutto convincente contro Duckworth. Adesso sfida colui che è stato capace di eliminare Shapovalov. Il match andrà in scena, venerdì 23 ottobre dalle ore 14:00:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con approfondimenti post-match.

zazoomblog : LIVE Sinner-Simon ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro in cerca della prima semifinale dell’anno - #Sinner-Si… - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire #Sinner-#Simon. - infoitsport : SINNER-SIMON IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING ATP COLONIA 2 2020 - infoitsport : Atp Colonia 2 - Sinner 'strapazza' anche Herbert. Ai quarti Simon e non Shapovalov - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: E così domani (live su @SuperTennisTv ) @janniksin ???? si QF di Colonia se la vedrà con il 35enne Gilles Simon ????, 58 #ATP… -