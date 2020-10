Serie A, quinta giornata campionato 2020-2021, le partite in diretta su Sky e Dazn (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi, venerdì 23 ottobre, torna, dopo Champions ed Europa League (ieri sera tre italiane in campo), la Serie A, in campo per la quinta giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. VENERDÌ 23 OTTOBRE ore 20.45 Sassuolo -Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) Telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Marco Nosotti SABATO 24 OTTOBRE ore 15 Atalanta-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi, venerdì 23 ottobre, torna, dopo Champions ed Europa League (ieri sera tre italiane in campo), laA, in campo per ladel. Per ogni turno, Sky trasmetterà 7su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da(visibile anche su Sky al canale 209). Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. VENERDÌ 23 OTTOBRE ore 20.45 Sassuolo -Torino Sky SportA (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) Telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Marco Nosotti SABATO 24 OTTOBRE ore 15 Atalanta-Sampdoria Sky SportA (satellite, digitale ...

Alle 21:00 di venerdì 23 ottobre toccherà ad Empoli e Pisa scendere in campo in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B 2020/2021. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match ...

