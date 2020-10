Scandicci-Novara | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La Savino Del Beneospita l’Igor Gorgonzola: eccoe come vedere intv el’anticipo della settima giornata di andellaA1. Dopo la netta vittoria casalinga contro Brescia, le Igorine ospitano unareduce dal bel successo sul campo di Busto Arsizio. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre alle ore 21:00. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD e insu Raiplay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto.