Sara Croce si difende e dell’ex fidanzato dice ‘si è rivelato orrendo’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Poteva essere un grande amore ed è finito tra avvocati, ripicche e mancati chiarimenti, l’addio trae Hormz Vasfi sta assumendo i connotati di una storia inquietante. Dopo la denuncia passando per le vie legali del milionario che rivendicava la restituzione di regali e denaro perché l’ex Bonas di Avanti un altro lo avrebbe sfruttato, è arrivata la contro – denuncia della modella. Avanti un altro, per la Bonasguai da un milione di euroinfatti gli ha fatto causa per stalking, lui avrebbe tempestato di messaggi la madre e lo zio. La versione dei fatti diemerge da una lunga intervista sul Corriere della Sera dove l’ex Miss Madre Natura sempre per Bonolis ha ...