Roma violenta | si avvicinano per strada e gli sparano

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco inieri sera ad Acilia, nel quadrante sud di. Trasportato dal 118 in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata. Sembra non sia in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.