Riapre l'ospedale in Fiera a Milano, Bertolaso: 'Oggi arriveranno i primi pazienti, ma così andiamo a sbattere' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Riapre l'ospedale in Fiera a Milano. Guido Bertolaso , consulente per l'emergenza coronavirus della Regione Lombardia spiega a 'Mattino Cinque' cosa accadrà nei prossimi giorni: 'Purtroppo la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020)l'in. Guido, consulente per l'emergenza coronavirus della Regione Lombardia spiega a 'Mattino Cinque' cosa accadrà nei prossimi giorni: 'Purtroppo la ...

msgelmini : L’ospedale in Fiera a #Milano riapre i battenti per l’emergenza: la sua realizzazione fu un capolavoro di efficienz… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - Tg1Raiofficial : Nuovo #record di #contagi. Oltre 16 mila in 24 ore, mille più di ieri. 136 le vittime. In @RegLombardia domani ria… - mattinodinapoli : Milano, terapie intensive piene riapre l'ospedale Covid in Fiera, Bertolaso: oggi i primi 6 pazienti - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Coprifuoc… -