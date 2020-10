Protocollo Liga impedisce la compresenza di vivaio e prima squadra | il Levante manda la cantera in un ostello

(Di venerdì 23 ottobre 2020) A causa deldella, alcune squadre come ilhanno dovuto trovare soluzioni alternative per evitare ladellae delle giovanili al centro sportivo. Così, come racconta AS, la soluzione escogitata è stata quella dire i ragazzi a La Serrana, dove c’è undella gioventù nel mezzo della catena montuosa del Buñol, nei pressi di Valencia. La struttura non stava più lavorando a causa della pandemia, ora invece è occupata da una cinquantina di giovani del. La località si trova a dieci minuti dal centro sportivo e sono state già progettate una serie di misure da adottare nel caso in cui il virus arrivasse anche ...

