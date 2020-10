Problemi legali per Tommaso Zorzi: arriva una querela da una ex del Gf Vip (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tommaso Zorzi continua il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip con grande gradimento da parte del pubblico, ma fuori da Cinecittà qualcuno non ha apprezzato il suo atteggiamento e ha deciso di querelarlo. Solo qualche tempo fa, Tommaso Zorzi si rese protagonista di alcune dichiarazioni un po’ forti su Serena Enardu. Le parole … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)continua il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip con grande gradimento da parte del pubblico, ma fuori da Cinecittà qualcuno non ha apprezzato il suo atteggiamento e ha deciso dirlo. Solo qualche tempo fa,si rese protagonista di alcune dichiarazioni un po’ forti su Serena Enardu. Le parole … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ma la cagliaritana non ha scelto solo i social per replicare a Zorzi, bensì ha deciso di agire per vie legali querelando Tommaso. “Che angoscia la Enardu, veramente. Horror. Ma poi avete visto quando ...

Problemi di salute per Cesare Battisti: chiesti i domiciliari

L’ex terrorista dei Pac, ormai 65enne da giorni avrebbe motivato la sua richiesta proprio con problemi di salute non indifferenti ... In una lettera inoltrata al suo legale Davide Steccanella, infatti ...

