Nuovo lockdown o coprifuoco alle 21 in tutta Italia se tra 7 giorni non frenano i contagi di coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le ipotesi al vaglio del governo per contenere la crescita di positivi al Covid: una settimana per decidere se far uscire solo chi va al lavoro o a scuola. Dagli spostamenti tra Regioni a bar, ristoranti e palestre: ecco tutte le possibili strette di fronte all’aumento dei contagi e delle terapie intensive Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le ipotesi al vaglio del governo per contenere la crescita di positivi al Covid: una settimana per decidere se far uscire solo chi va al lavoro o a scuola. Dagli spostamenti tra Regioni a bar, ristoranti e palestre: ecco tutte le possibili strette di fronte all’aumento deie delle terapie intensive

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo lockdown Nuovo lockdown in Italia o coprifuoco se tra 7 giorni non frenano i contagi di coronavirus Corriere della Sera La direttrice dell’Asl contro il primario Sani «Sul lockdown parla a titolo personale»

Aggiungendo poi: «Le decisioni di eventuali iniziative locali di lockdown spettano alle istituzioni ... E i numeri di ieri dei nuovi positivi a Livorno e provincia (176 nuovi casi), così ...

Nuovo lockdown: la soglia dell’indice di contagio che lo fa scattare

I membri del Comitato tecnico-scientifico hanno fissato una soglia dell’indice di contagio (Rt) superato il quale potrebbe scattare un nuovo lockdown. Una misura che il governo ha detto a più riprese ...

