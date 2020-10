NFL, Week 7 – Philadelphia completa la rimonta: Giants-Eagles 21-22 (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’appuntamento del Thursday Night, della Week 7 di NFL, ha visto scendere in campo le due rivali di conference Giants e Eagles. Al termine di una partita con il risultato in bilico fino allo scadere e che si è acceso nel secondo tempo, è Philadelphia a portare a casa la vittoria, la seconda in stagione, dopo quella contro San Francisco. I ragazzi di Doug Pederson, grazie alla vittoria contro i Giants, conquistano momentaneamente il primo posto in NFC East. Giants-Eagles, cosa combina Jones? Sono, ormai, parecchi i quarterback che si lanciano in corse fuori dalla tasca per puntare a touchdown. Da Cam Newton, a Russell Wilson, a Kyler Murray, fino a Lamar Jackson, che spesso e volentieri sembra preferire le corse ai lanci. A questa lista si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’appuntamento del Thursday Night, della7 di NFL, ha visto scendere in campo le due rivali di conference. Al termine di una partita con il risultato in bilico fino allo scadere e che si è acceso nel secondo tempo, èa portare a casa la vittoria, la seconda in stagione, dopo quella contro San Francisco. I ragazzi di Doug Pederson, grazie alla vittoria contro i, conquistano momentaneamente il primo posto in NFC East., cosa combina Jones? Sono, ormai, parecchi i quarterback che si lanciano in corse fuori dalla tasca per puntare a touchdown. Da Cam Newton, a Russell Wilson, a Kyler Murray, fino a Lamar Jackson, che spesso e volentieri sembra preferire le corse ai lanci. A questa lista si ...

Domenica scorsa abbiamo avuto il piacere di notare che Aaron Rodgers sia, dopotutto, un essere umano e che, esattamente come succede a noi, un errore è in grado di condizionargli l’autostima ...

Il week 7 della NFL inizierà con il Thursday Night Football, continuerà domenica notte e si concluderà con il Monday Night. Siamo quasi al giro di boa del campionato e le aspettative di alcune squadre ...

