Meghan Markle fa tremare Harry: "Prendete gli uomini e metteteli…" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Meghan Markle continua a parlare ancora oggi dell'emancipazione della donna, un tema che le è sempre stato molto caro. Secondo una fonte indiscreta, però, questa tematica sarebbe tra i motivi che le hanno fatto abbandonare il ruolo di membro senior all'interno della Famiglia Reale: ecco le regole che secondo la moglie del principe Harry sarebbero inaccettabili. Meghan Markle, emerge il motivo della rottura dalla Famiglia Reale Secondo quello che una fonte anonima ha svelato al The News, Meghan Markle non era contenta di "regole e usanze antiquate – come indossare abiti sotto il ginocchio". La voce è stata confermata dalla testimonianza di un altro insider che avrebbe indicato il protocollo reale ...

