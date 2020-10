Mara Maionchi positiva al Covid: è ricoverata in ospedale. Possibile focolaio a Italia’s got talent (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi, 79 anni, è risultata positiva al Covid-19 ed è ricoverata in ospedale a Milano. A rivelare la notizia è la testata Tpi, che riporta anche come le condizioni della discografica e giudice di numerosi talent tv per ora non siano gravi. A preoccupare è la situazione del set di Italia’s got talent, programma di cui Maionchi è giudice, che si è trasformato in un focolaio. La scorsa settimana, infatti, si sono registrate diverse positività al Covid: oltre alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma, risultata positiva al virus, si sono contagiate altre persone tra gli ospiti del programma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020), 79 anni, è risultataal-19 ed èina Milano. A rivelare la notizia è la testata Tpi, che riporta anche come le condizioni della discografica e giudice di numerositv per ora non siano gravi. A preoccupare è la situazione del set di Italia’s got, programma di cuiè giudice, che si è trasformato in un. La scorsa settimana, infatti, si sono registrate diverse positività al: oltre alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma, risultataal virus, si sono contagiate altre persone tra gli ospiti del programma, ...

