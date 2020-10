Lombardia, Fontana non esclude il lockdown: «O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)La situazione è preoccupante in Lombardia: sono ormai due giorni che l’incremento dei nuovi casi supera la soglia dei 4mila. Il presidente della Regione Attilio Fontana sottolinea l’importanza di «monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano esserne assunti di più gravi». Fontana non esclude che, se la diffusione del virus non dovesse rallentare, si possa procedere con un nuovo lockdown. Strade deserte e controlli della polizia: la prima notte di coprifuoco a Milano«Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso» dal coprifuoco partito ieri, 22 ottobre. In diretta su Sky Tg24 ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)La situazione è preoccupante in: sono ormai due giorni che l’incremento dei nuovi casi supera la soglia dei 4mila. Il presidente della Regione Attiliosottolinea l’importanza di «monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano esserne assunti di più gravi».nonche, se la diffusione del virus non dovesse rallentare, si possa procedere con un nuovo. Strade deserte e controlli della polizia: la prima notte di coprifuoco a Milano«Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso» dal coprifuoco partito ieri, 22 ottobre. In diretta su Sky Tg24 ...

