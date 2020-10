Lockdown in Campania, De Luca: ‘E’ necessario chiudere tutto per 40 giorni , poi si vedrà’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la richiesta di De Luca di un nuovo Lockdown in tutta Italia arriva la conferma che questo avverrà intanto per la Regione Campania. Tra domani e dopodomani, infatti, verrà emanata una nuova ordinanza per un “mini” Lockdown della durata di circa 40 giorni. Lockdown in Campania: l’annuncio di De Luca De Luca lo ha annunciato poco fa sulla sua pagine ufficiale dove scrive: «I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la richiesta di Dedi un nuovoin tutta Italia arriva la conferma che questo avverrà intanto per la Regione. Tra domani e dopodomani, infatti, verrà emanata una nuova ordinanza per un “mini”della durata di circa 40in: l’annuncio di DeDelo ha annunciato poco fa sulla sua pagine ufficiale dove scrive: «I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile ...

