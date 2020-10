LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: si parte con la FP1 nella seconda prova di Aragon (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.47 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE Moto3 2020 1 Albert ARENAS KTM SPA 144 2 Ai OGURA Honda JPN 1313 Celestino VIETTI KTM ITA 1264 Tony ARBOLINO Honda ITA 115 5 John MCPHEE Honda GBR 109 6 Jaume MASIA Honda SPA 108 7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 89 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83 9 Darryn BINDER KTM RSA 82 10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 7711 Romano FENATI Husqvarna ITA 7012 Dennis FOGGIA Honda ITA 69 13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 56 14 Andrea MIGNO KTM ITA 47 15 Sergio GARCIA Honda SPA 3716 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 3317 Stefano NEPA KTM ITA 26 9.45 Al momento la pista spagnola vede un meteo variabile con 13.2 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 13 sull’asfalto. In questo weekend la situazione sarà decisamente migliore di una settimana fa. Oggi sono previsti ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.47 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE1 Albert ARENAS KTM SPA 144 2 Ai OGURA Honda JPN 1313 Celestino VIETTI KTM ITA 1264 Tony ARBOLINO Honda ITA 115 5 John MCPHEE Honda GBR 109 6 Jaume MASIA Honda SPA 108 7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 89 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83 9 Darryn BINDER KTM RSA 82 10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 7711 Romano FENATI Husqvarna ITA 7012 Dennis FOGGIA Honda ITA 69 13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 56 14 Andrea MIGNO KTM ITA 47 15 Sergio GARCIA Honda SPA 3716 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 3317 Stefano NEPA KTM ITA 26 9.45 Al momento la pista spagnola vede un meteo variabile con 13.2 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 13 sull’asfalto. In questo weekend la situazione sarà decisamente migliore di una settimana fa. Oggi sono previsti ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più le ...

