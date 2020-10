Juventus, terminato l’isolamento fiduciario (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti negativi i tamponi dei componenti della Juventus che erano nella bolla predisposta. In attesa di comprendere lo stato di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, il resto della squadra e lo staff possono dunque concludere l’isolamento. Il club lo ha comunicato con la seguente nota. Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone. L'articolo Juventus, terminato l’isolamento fiduciario ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti negativi i tamponi dei componenti dellache erano nella bolla predisposta. In attesa di comprendere lo stato di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, il resto della squadra e lo staff possono dunque concludere l’isolamento. Il club lo ha comunicato con la seguente nota.Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamentoprecedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone. L'articolol’isolamentoilNapolista.

SimoPagliarini_ : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, UFFICIALE: terminato l'isolamento fiduciario, solamente #CristianoRonaldo e #McKennie rimangono in qua… - calciomercatoit : ???? #Juventus, UFFICIALE: terminato l'isolamento fiduciario, solamente #CristianoRonaldo e #McKennie rimangono in… - napolista : Juventus, terminato l’isolamento fiduciario Negativi i tamponi di chi era nella bolla, si attendono di conoscere le… - 1899ViaBerchet : Rigore a sfavore. Espulsione di #Chiesa. Gol annullato alla Juventus via #Var Tutto in una partita. Bonus terminato… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus terminato Juventus, terminato l'isolamento fiduciario - ilNapolista IlNapolista Juve, terminato l'isolamento fiduciario dopo 10 giorni

TORINO - Dopo 10 giorni, si conclude l'isolamento fiduciario per i calciatori della Juventus. Gli uomini di Pirlo e i membri dello staff bianconero appartenenti al gruppo squadra sono risultati tutti ...

Comunicato Juve: Finito l'isolamento fiduciario che ha coinvolto 61 persone

La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha comunicato che è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra: "Juventus Football Club comunica che, in applicazione ...

TORINO - Dopo 10 giorni, si conclude l'isolamento fiduciario per i calciatori della Juventus. Gli uomini di Pirlo e i membri dello staff bianconero appartenenti al gruppo squadra sono risultati tutti ...La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha comunicato che è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra: "Juventus Football Club comunica che, in applicazione ...