Juve, Cristiano Ronaldo punta il Barça: serve un tampone negativo entro martedì (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi Cristiano Ronaldo finirà la quarantena e farà un nuovo tampone: per sfidare il rivale di sempre ci vuole l’esito negativo entro martedì Leggi su 90min (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggifinirà la quarantena e farà un nuovo: per sfidare il rivale di sempre ci vuole l’esitomartedì

SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo al tampone: news sul rientro - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano non c'è ma abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione, come ha… - giornali_it : Juve, countdown Cristiano. È positivo ma non molla e lancia la sfida a Messi #23ottobre #QuotidianiSportivi… - infoitsport : Juve, countdown Cristiano. È positivo ma non molla e lancia la sfida a Messi - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Juve, countdown Cristiano. È positivo ma non molla e lancia la sfida a Messi -