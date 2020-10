In Germania saranno spiegati gli interventi del VAR su Twitter (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quante volte ci siamo chiesti perché il VAR si sia comportato in un certo modo? O anche perché una decisione che sembrava facile da prendere ha richiesto così tanto tempo? In Bundesliga, sarà possibile ottenere queste spiegazioni. La federcalcio tedesca ha infatti inaugurato un profilo Twitter, DFB Schiris, dove saranno pubblicate le ragioni alla base degli interventi più delicati, così da soddisfare la curiosità e capire i dubbi. Un importante passo in avanti che avvicina la dimensione arbitrale al popolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quante volte ci siamo chiesti perché il VAR si sia comportato in un certo modo? O anche perché una decisione che sembrava facile da prendere ha richiesto così tanto tempo? In Bundesliga, sarà possibile ottenere queste spiegazioni. La federcalcio tedesca ha infatti inaugurato un profilo, DFB Schiris, dovepubblicate le ragioni alla base deglipiù delicati, così da soddisfare la curiosità e capire i dubbi. Un importante passo in avanti che avvicina la dimensione arbitrale al popolo. L'articolo ilNapolista.

