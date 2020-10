Il Sassuolo dà spettacolo nella nebbia: che rimonta allo scadere, l'incubo continua per il Toro di Giampaolo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel nebbione del Mapei Stadium succede di tutto. Il Torino di Marco Giampaolo è parso rinascere dopo aver iniziato questa Serie A con tre sconfitte consecutive, e invece alla fine è crollato di nuovo, subendo una beffa davvero dura da assimilare. Il Sassuolo si è ritrovato sotto 1-3 a dieci minuti dalla fine e, proprio quando sembrava andare incontro alla prima sconfitta dopo un inizio folgorante, ha dimostrato ancor di più di essere squadra: nel giro di 60 secondi i neroverdi sono stati in grado di pareggiare la partita grazie alle reti di Chiriches e del solito Caputo. Nel primo tempo c'era stato il vantaggio firmato da Linetty, che al 33' era stato pescato in ottima posizione da un cross dalla destra di Vojvoda. nella ripresa la visibilità è sensibilmente migliorata e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel nebbione del Mapei Stadium succede di tutto. Il Torino di Marcoè parso rinascere dopo aver iniziato questa Serie A con tre sconfitte consecutive, e invece alla fine è crollato di nuovo, subendo una beffa davvero dura da assimilare. Ilsi è ritrovato sotto 1-3 a dieci minuti dalla fine e, proprio quando sembrava andare incontro alla prima sconfitta dopo un inizio folgorante, ha dimostrato ancor di più di essere squadra: nel giro di 60 secondi i neroverdi sono stati in grado di pareggiare la partita grazie alle reti di Chiriches e del solito Caputo. Nel primo tempo c'era stato il vantaggio firmato da Linetty, che al 33' era stato pescato in ottima posizione da un cross dalla destra di Vojvoda.ripresa la visibilità è sensibilmente migliorata e il ...

D_Minuti : RT @unfair_play: Sassuolo-Torino si sta giocando con questa nebbia per coprire eventuali cartelli esposti da Caputo dopo un gol che portano… - CampiMinati : Smettetela di credere alle balle dei media. Sono tutti d'accordo per farvi il lavaggio del cervello. NON HA SEGNATO… - EstherLamarr : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Torino 0-0 in diretta su - MatteoPedrosi : Buon inizio del Sassuolo: tanto possesso e rapido giro palla, Djuricic da tenere d'occhio sulla sinistra; ma la pri… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Torino 0-0 in diretta su -