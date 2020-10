Highlights Sinner-Simon 6-3 0-6 6-4 | Atp Colonia 2 2020 VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Glidel match tra Jannike Gilles, valevole per i quarti di finale del torneo Atp di, in cui l’azzurro si è imposto in tre set 6-3 0-6 6-4 sul francese, conquistando così l’accesso alla sua seconda semifinale in una competizione Atp. Ecco tutte le azioni salienti della partita.

