Golf, Italian Open 2020: Canter ancora in testa a metà gara, sei azzurri passano il taglio (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’inglese Laurie Canter ha mantenuto la testa della classifica anche dopo il secondo giro dell’Italian Open 2020, torneo dello European Tour in corso allo Chervò Golf Club di Pozzolengo (Brescia). L’inglese è al comando con un totale di -16, un punteggio che eguaglia il precedente record del torneo dopo 36 buche firmato nel 2002 da Ian Poulter. Il primo inseguitore di Canter è un altro inglese, Ross McGowan, che ha chiuso con -14 precedendo di due colpi il sudafricano Dean Burmester che è terzo a -12 davanti al danese Joachim B.Hansen (-11). In casa Italia sono sei gli azzurri che sono riusciti a superare il taglio. Il migliore è Lorenzo Scalise, diciottesimo a -8 e appena davanti a ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’inglese Laurieha mantenuto ladella classifica anche dopo il secondo giro dell’, torneo dello European Tour in corso allo ChervòClub di Pozzolengo (Brescia). L’inglese è al comando con un totale di -16, un punteggio che eguaglia il precedente record del torneo dopo 36 buche firmato nel 2002 da Ian Poulter. Il primo inseguitore diè un altro inglese, Ross McGowan, che ha chiuso con -14 precedendo di due colpi il sudafricano Dean Burmester che è terzo a -12 davanti al danese Joachim B.Hansen (-11). In casa Italia sono sei gliche sono riusciti a superare il. Il migliore è Lorenzo Scalise, diciottesimo a -8 e appena davanti a ...

L’inglese Laurie Canter ha mantenuto la testa della classifica anche dopo il secondo giro dell’Italian Open 2020, torneo dello European Tour in corso allo Chervò Golf Club di Pozzolengo (Brescia).

L'inglese ha mantenuto il comando con 128 (60 68, -16) colpi anche nel secondo giro del 77° Open d'Italia e lo ha fatto ... sul percorso dello Chervò Golf Club San Vigilio (par 72) a Pozzolengo ...

