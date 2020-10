F1 | risultato FP2 GP Portogallo 2020 | la Ferrari rialza la testa Charles Leclerc è 4° e Sebastian Vettel 6°

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’autodromo di Portimao si è conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista lusitana, scoperta dalla massima categoria automobilistica per la prima volta in mattinata, peraltro nella prima mezz’ora della FP2 sono statiti gli pneumatici Pirelli del 2021. Per la cronaca, questo test si conclude con il miglior tempo di Max Verstappen (un 1’21”575 molto alto considerate le potenzialità della pista), davanti a Valtteri Bottas (staccato di 87 millesimi) e, distante poco più di 4 decimi. Quando si inizia a lavorare in ottica gara, laribadisce di essere competitiva....

Ma nell'agenda di oggi c'è stato spazio anche per 30 minuti per testare gli pneumatici Pirelli per il prossimo anno, proprio ad inizio FP2. E anche per un po' di ... Concorso di colpa, diremmo. Il ...