Elisa Isoardi nonostante l'infortunio è pronta a tornare. Ecco il suo ultimo post di aggiornamento su Instagram (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ballando Con Le Stelle è uno dei programmi di maggior successo di Raiv1. Lo show di Milly Carlucci è una delle trasmissioni più seguite del sabato sera e continua a registrare puntegi di share davvero importanti. Il format è piacevole ed il pubblico apprezza la giuria ed i concorrenti. Insomma Ballando Con Le Stelle sembra essere davvero una carta vincente nel palinsesto Rai. Tuttavia questa edizione del fortunato show di Milly Carlucci sembra essere caratterizzato da una serie di infortuni dei concorrenti che pare essere senza fine. Dall'inizio della trasmissione, ad avere qualche problema di salute sono già stati Samuel Peron, Daniele Toretto, Alessandra Mussolini, Rosalinda Celentano. Ma la coppia che sembra essere in assoluto la più sfortunata è quella composta da Elisa Isoardi

