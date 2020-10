Edizioni Star Comics a Lucca Changes 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Questo 2020 ha senza dubbio cambiato le nostre abitudini, ma pur con tante trasformazioni, alcuni appuntamenti rimangono tra i più attesi dell’anno. Edizioni Star Comics è pronta per l’annuale appuntamento lucchese: si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre Lucca Changes 2020, una nuova veste per il Comics & Games, un festival articolato tra eventi dal vivo e contenuti in streaming per offrire ai lettori conferenze, presentazioni, approfondimenti e intrattenimento. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia causato l’assenza degli stand espositivi, Edizioni Star Comics non mancherà l’annuale appuntamento ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Questoha senza dubbio cambiato le nostre abitudini, ma pur con tante trasformazioni, alcuni appuntamenti rimangono tra i più attesi dell’anno.è pronta per l’annuale appuntamento lucchese: si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre, una nuova veste per il& Games, un festival articolato tra eventi dal vivo e contenuti in streaming per offrire ai lettori conferenze, presentazioni, approfondimenti e intrattenimento. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia causato l’assenza degli stand espositivi,non mancherà l’annuale appuntamento ...

