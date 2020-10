"Ecco perché Di Mare lo tiene lontano". Striscia, scoop su Maurizio Corona: perché non lo fanno tornare a CartaBianca (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il caso è lungo e appassionante. Si parla della "cacciata" di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Fuori ormai da settimane, dopo lo scontro con la conduttrice apostrofata come "gallina". E pensare che la Berlinguer vorrebbe reintegrarlo, e lo ha detto chiaro e tondo. Dunque, perché non torna? Della vicenda si è occupata anche Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 22 ottobre. E il tg satirico di Antonio Ricci conferma l'ultima versione trapelata circa l'estromissione dello scrittore e alpinista: non sarebbe stato il cda Rai a opporsi al reintegro, quanto Franco Di Mare, direttore di Rai 3. "Proviamo a capire perché", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il caso è lungo e appassionante. Si parla della "cacciata" di Mauroda, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Fuori ormai da settimane, dopo lo scontro con la conduttrice apostrofata come "gallina". E pensare che la Berlinguer vorrebbe reintegrarlo, e lo ha detto chiaro e tondo. Dunque,; non torna? Della vicenda si è occupata anchela Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 22 ottobre. E il tg satirico di Antonio Ricci conferma l'ultima versione trapelata circa l'estromissione dello scrittore e alpinista: non sarebbe stato il cda Rai a opporsi al reintegro, quanto Franco Di, direttore di Rai 3. "Proviamo a capire;", aggiunge ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Ecco perché mascherine e distanze non bastano: nuovo studio Adnkronos Striscia la Notizia, scoop su Maurizio Corona fatto fuori da CartaBianca: "Ecco perché Franco Di Mare lo tiene lontano"

Operaio morto, i sindacati: “Ecco le mancanze dell’azienda”

RAVENNA – Il 5 maggio scorso Franco Pirazzoli in sede sindacale era andato a compilare il modulo di recesso del rapporto di lavoro in una sede sindacale il 5 maggio, sarebbe dovuto andare in pensione ...

