Coronavirus, zona rossa a Milano "non esclusa". E accesso più facile all'esito dei test (Di venerdì 23 ottobre 2020) Basta aderire al ritiro online dell'esito quando si prenota o si fa il tampone, e poi sul portale https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it si potrà entrare nel proprio Fse con un'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Basta aderire al ritiro online dell'quando si prenota o si fa il tampone, e poi sul portale https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it si potrà entrare nel proprio Fse con un'...

LaStampa : Coronavirus, in Sicilia quarto comune “zona rossa”: Randazzo è un paese blindato - infoitinterno : Coronavirus in Sicilia: oggi 796 positivi su 7.732 tamponi. Decretata nuova “zona rossa” - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI Arrivano i primi indagati per epidemia colposa nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergen… - stop_fake_news_ : AGI Arrivano i primi indagati per epidemia colposa nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell'emer… - corsarorosso : Da' un'occhiata a ' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zona Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Germania: Covid, Istituto Koch amplia lista zone a rischio in Italia

Berlino, 22 ott 11:29 - (Agenzia Nova) - Ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki) ha ampliato l'elenco delle ...

Milano, no mask e negazionisti contro il coprifuoco: “Fuori dopo le 23, la pandemia non esiste"

Coronavirus Lombardia ... Ecco la situazione sui Navigli e nelle zone della movida. Coprifuoco in Lombardia, esplode la rabbia dei ristoratori davanti a Regione Lombardia play 3448 • di ...

Berlino, 22 ott 11:29 - (Agenzia Nova) - Ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki) ha ampliato l'elenco delle ...Coronavirus Lombardia ... Ecco la situazione sui Navigli e nelle zone della movida. Coprifuoco in Lombardia, esplode la rabbia dei ristoratori davanti a Regione Lombardia play 3448 • di ...