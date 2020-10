Coronavirus: il governatore della Campania chiede un lockdown nazionale. «A un passo dalla tragedia» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Numero record di contagi, in Campania: 2.280, oggi 23 ottobre, contro i 1.541 di ieri. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che, in ogni caso, la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Numero record di contagi, in: 2.280, oggi 23 ottobre, contro i 1.541 di ieri. Il presidenteRegione, Vincenzo De Luca,al Governo une specifica che, in ogni caso, lasi muoverà in questa direzione a brevissimo

